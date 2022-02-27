Як заощадити заряд смартфона в бомбосховищі чи далеко від дому

Наразі багато українців знаходяться далеко від дому або у бомбосховищах, де нелегко знайти можливість зарядити свій смартфон. А зв'язок треба тримати. Як зберегти заряд телефону

Як економити заряд смартфона / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Раніше ми давали рекомендації, як спілкуватися, якщо відключати інтернет та мобільну мережу , а тепер наводимо поради щодо енергозбереження вашого смартфона.

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У поточних умовах вам не потрібні багато функцій, які можуть надати ваші гаджети. такі як підключення до хмарного сховища красиві анімаційні ефекти та багато іншого.

ЯКЩО У ВАС ANDROID

Зменшити час очікування, яскравість екрана, встановити темні шпалери

Увімкнути автоматичне регулювання яскравості

Вимкнути Bluetooth та WI-FI

Вимкнути звук та вібровідгук клавіатури

Обмежити роботу програм, які витрачають багато енергії, вимкнути програми, якими не користуєтеся

Включити адаптивне енергоспоживання або режим економії заряду

Видалити з пристрою облікові записи, що не використовуються.

Відключити геолокацію (зараз це навіть корисно)

ЯКЩО У ВАС IPHONE