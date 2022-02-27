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СЬОГОДНІ Техно

Як заощадити заряд смартфона в бомбосховищі чи далеко від дому

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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27 лютого, 06:11
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Наразі багато українців знаходяться далеко від дому або у бомбосховищах, де нелегко знайти можливість зарядити свій смартфон. А зв'язок треба тримати. Як зберегти заряд телефону
Як економити заряд смартфона
Як економити заряд смартфона / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Раніше ми давали рекомендації, як спілкуватися, якщо відключати інтернет та мобільну мережу , а тепер наводимо поради щодо енергозбереження вашого смартфона.

Читайте також: Як вимкнути геолокацію на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi та Samsung

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У поточних умовах вам не потрібні багато функцій, які можуть надати ваші гаджети. такі як підключення до хмарного сховища красиві анімаційні ефекти та багато іншого.

ЯКЩО У ВАС ANDROID

  • Зменшити час очікування, яскравість екрана, встановити темні шпалери
  • Увімкнути автоматичне регулювання яскравості
  • Вимкнути Bluetooth та WI-FI
  • Вимкнути звук та вібровідгук клавіатури
  • Обмежити роботу програм, які витрачають багато енергії, вимкнути програми, якими не користуєтеся
  • Включити адаптивне енергоспоживання або режим економії заряду
  • Видалити з пристрою облікові записи, що не використовуються.
  • Відключити геолокацію (зараз це навіть корисно)

ЯКЩО У ВАС IPHONE

  • Вимкнути програми, які ви не використовуєте, скоротити інтервал перевірки пошти
  • Зменшити звуковий супровід, час автоблокування та яскравість екрана, встановити темні шпалери
  • Використовувати режими авіа та не турбувати
  • Заощаджувати на інтернет з'єднанні
  • Вимкнути Bluetooth та WI-FI
  • Вимкнути iCloud
  • Вимкнути геолокацію
  • Вимкнути візуальні ефекти та Siri
  • Вимкнути відстеження фізичної активності

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Руслан Антонов Як заощадити заряд смартфона в бомбосховищі чи далеко від дому Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
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