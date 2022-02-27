Как сэкономить заряд смартфона в бомбоубежище или далеко от дома

Ранее мы давали рекомендации, как общаться, если отключать интернет и мобильную сеть, а теперь приводим советы по энергосбережению вашего смартфона.
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В текущих условиях вам не нужны многие функции, которые могут предоставить ваши гаджеты. такие как подключение к облачному хранилищу красивые анимационные эффекты и многое другое.
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ЕСЛИ У ВАС ANDROID
- Уменьшить время ожидания, яркость экрана, установить темные обои
- Включить автоматическую регулировку яркости
- Отключить Bluetooth и WI-FI
- Отключить звук и виброотклик клавиатуры
- Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, выключить приложения, которыми не пользуетесь
- Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда
- Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты
- Отключить геолокацию (сейчас это даже полезно)
ЕСЛИ У ВАС IPHONE
- Выключить приложения, которые вы не используете, сократить интервал проверки почты
- Уменьшить звуковое сопровождение, время автоблокировки и яркость экрана, установить темные обои
- Использовать режимы авиа и не беспокоить
- Экономить на интернет соединении
- Отключить Bluetooth и WI-FI
- Отключить iCloud
- Отключить геолокацию
- Отключить визуальные эффекты и Siri
- Выключить отслеживание физической активности