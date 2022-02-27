Как сэкономить заряд смартфона в бомбоубежище или далеко от дома

Сейчас много украинцев находятся вдалеке от дома или в бомбоубежищах, где нелегко найти возможность зарядить свой смартфон. А связь держать нужно. Как сохранить заряд телефона

Как экономить заряд смартфона / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее мы давали рекомендации, как общаться, если отключать интернет и мобильную сеть, а теперь приводим советы по энергосбережению вашего смартфона.

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В текущих условиях вам не нужны многие функции, которые могут предоставить ваши гаджеты. такие как подключение к облачному хранилищу красивые анимационные эффекты и многое другое.

ЕСЛИ У ВАС ANDROID

Уменьшить время ожидания, яркость экрана, установить темные обои

Включить автоматическую регулировку яркости

Отключить Bluetooth и WI-FI

Отключить звук и виброотклик клавиатуры

Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, выключить приложения, которыми не пользуетесь

Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда

Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты

Отключить геолокацию (сейчас это даже полезно)

ЕСЛИ У ВАС IPHONE