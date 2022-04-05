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Искусственный интеллект распознает российских солдат в Украине: как это работает

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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5 апреля, 11:11
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Новейшие технологии помогают Украине в борьбе с оккупантом. Безнаказанным не останется никто
Украинцы распознают оккупантов с помощью специальной программы
Украинцы распознают оккупантов с помощью специальной программы / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале марта американская компания Clearview AI предоставила доступ Украине к своей системе распознавания лиц для идентификации российских солдат. В Сети показали плоды такой работы.

Как работает система

В базе данных компании есть более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте", а в общей сложности она насчитывает более 10 миллиардов фотографий из открытых источников.

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Далее берут фотографию российского солдата и сравнивают с имеющейся базой. Создатели программы уверяют, что она работает даже когда есть повреждения лица.

Какие результаты

Министр цифровой трансформации показал реальный пример идентификации оккупанта только по фото из камеры наблюдения. Российский солдат попал на камеру в Беларуси, когда пересылал по почте награбленные вещи. Благодаря системе удалось узнать, что это был офицер спецназа армии РФ Артем Лазарев.

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Также результат идентификации, но уже ликвидированного оккупанта показала IT-армия. Им удалось распознать солдата и связаться с его родными.

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Как помочь с идентификаций оккупанта

Михаил Федоров призывает жителей Киевской области, особенно тех городов, которые был под оккупацией, присылать все имеющиеся фото, видео с камер наблюдения в чат-бот Telegram Руські вбивці.

Александр Трикиша
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