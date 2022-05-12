Ілон Маск, посунься: індійський вундеркінд збере дані безпосередньо з космічних супутників

Робототехнік, старший спеціаліст з комп'ютерних наук, генеральний директор Universal Health Foundation – ось неповний список заслуг 18-річного Дхрув Ребби

Індійський вундеркінд заявив, що збере дані безпосередньо з космічних супутників / Фото: Колаж: Сьогодні, interestingengineering

У 9 років цей хлопець отримав ліцензію радіоаматора, а через 9 років, у цьому, 2022 році 18-річний Дхрув Ребба завоював нагороду 4-H Youth In Action Award. Ця нагорода дає стипендію на здобуття вищої освіти у престижних вузах, можливість спілкуватися зі знаменитостями.

Але цей юнак індійського походження досяг успіху і раніше, в 2017 році Ребба брав участь у проекті "Любительське радіо на Міжнародній космічній станції" (ARISS). Тоді він отримав можливість поставити 23 питання астронавту Джозефу М. Акабе на Міжнародній космічній станції для експедиції 53/54.

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Хлопцю лише 18, а він очолив лабораторію перспективних космічних систем в Іллінойсі / Фото: interestingengineering

Можливо це не так цікаво, як остання місія NASA по обслуговування Хаббла, але юне дарування зараз очолює загальнодержавну програму в LASSI (лабораторії перспективних космічних систем в Іллінойсі), штаті на Заході США.

Програма 4-H in Space дає можливість учням штату Іллінойс збирати дані безпосередньо із супутників у космосі . Проект потенційно охопить понад 10 тисяч молодих людей Іллінойсу протягом перших трьох років.

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Ребба наголошує, що така програма є першою в своєму роді. Жодна група студентів у світі не мала прямого доступу до супутника у космосі. Це історична подія, упевнений хлопець.

У 9 років Дхрув Ребба отримав ліцензію радіоаматора і увійшов до книги рекордів Індії / Фото: interestingengineering

Крім того, що Ребба радіоаматор і звичайний студент, що активно займається робототехнікою, хлопець є генеральним директором Universal Health Foundation .

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Це міжнародна некомерційна організація, яка займається покращенням якості життя людей у всьому світі. Саме його робота для незаможних і внесок у STEM допомогли йому отримати нагороду 4-H Youth In Action Award 2022.

Також ми писали, що космічний супутник GOES East сфотографував повідомлення від матері Землі.