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Илон Маск, подвинься: индийский вундеркинд соберет данные напрямую с космических спутников

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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12 мая, 07:00
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Робототехник, старший специалист по компьютерным наукам, генеральный директор Universal Health Foundation – вот неполный список заслуг 18-летнего Дхрув Реббы
Индийский вундеркинд заявил, что соберет данные напрямую с космических спутников
Индийский вундеркинд заявил, что соберет данные напрямую с космических спутников / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

В 9 лет этот парень получил лицензию радиолюбителя, а спустя 9 лет, в этом, 2022 году 18-летний Дхрув Ребба завоевал награду 4-H Youth In Action Award. Эта награда дает стипендию на получение высшего образования в престижных вузах, возможность общаться со знаменитостями.

Но этот юноша индийского происхождения преуспел и раньше, в 2017 году Ребба участвовал в проекте "Любительское радио на Международной космической станции" (ARISS). Тогда он получил возможность задать 23 вопроса астронавту Джозефу М. Акабе на Международной космической станции для экспедиции 53/54.

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Парню всего 18, а он возглавил лабораторию перспективных космических систем в Иллинойсе
Парню всего 18, а он возглавил лабораторию перспективных космических систем в Иллинойсе / Фото: interestingengineering

Возможно это не так интересно, как последняя миссия NASA по обслуживанию Хаббла, но юное дарование сейчас возглавляет общегосударственную программу в LASSI (лаборатории перспективных космических систем в Иллинойсе), штате на Западе США.

Программа 4-H in Space дает возможность учащимся штата Иллинойс собирать данные непосредственно со спутников в космосе. Проект потенциально охватит более 10 тысяч молодых людей Иллинойса в течение первых трех лет.

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Ребба подчеркивает, что такая программа является первой в своем роде. Ни одна группа студентов в мире не имела прямого доступа к спутнику в космосе. Это историческое событие, уверен парень.

В 9 лет Дхрув Ребба получил лицензию радиолюбителя и вошел в книгу рекордов Индии
В 9 лет Дхрув Ребба получил лицензию радиолюбителя и вошел в книгу рекордов Индии / Фото: interestingengineering

Помимо того, что Ребба радиолюбитель и обычный студент, активно занимающийся робототехникой, парень является генеральным директором Universal Health Foundation.

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Это международная некоммерческая организация, занимающаяся улучшением качества жизни людей во всем мире. Именно его работа для малоимущих и вклад в STEM помогли ему получить награду 4-H Youth In Action Award 2022.

Также мы писали, что космический спутник GOES East сфотографировал сообщение от матери-Земли.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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Первое солнечное затмение-2022
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В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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