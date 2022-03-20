Хакери зламали "Вконтакте" та розіслали росіянам правду про війну

Популярну соціальну мережу в Росії "Вконтакте" зламали та розіслали користувачам повідомлення від офіційної групи з правдою про війну в Україні

Хакери зламали Вконтакте / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато користувачів отримали особисте повідомлення, де розповідалося, що Росія вторглася в Україну і вже 25 днів обстрілює наші міста.

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У повідомленні зазначається кількість загиблих українців, а також втрати окупантів.

Автори повідомлення закликають росіян виходити на площі своїх міст і вимагати зупинити війну, відставки Путіна.

Також користувачів попередили, що соціальна мережа зламана, а всі дані та листування передані до відповідних органів.

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Тих, у кого на аватарках символ Z, можуть вважати злочинцями й оголосити у міжнародний розшук. Надалі вони можуть бути затримані у будь-якій країні світу.

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Раніше ми писали, що Anonymous зламали сайт "Росатома" і передали привіт Путіну. Хакерська група зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії та злила гігабайти даних.

До речі, в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога не виходячи з дому.