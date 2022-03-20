Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Хакери зламали "Вконтакте" та розіслали росіянам правду про війну

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 20:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярну соціальну мережу в Росії "Вконтакте" зламали та розіслали користувачам повідомлення від офіційної групи з правдою про війну в Україні
Хакери зламали Вконтакте
Хакери зламали Вконтакте / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато користувачів отримали особисте повідомлення, де розповідалося, що Росія вторглася в Україну і вже 25 днів обстрілює наші міста.

Читайте також: Імпічмент Путіну! У Росії на держсайтах вимагають зміни влади

Реклама

У повідомленні зазначається кількість загиблих українців, а також втрати окупантів.

Автори повідомлення закликають росіян виходити на площі своїх міст і вимагати зупинити війну, відставки Путіна.

Також користувачів попередили, що соціальна мережа зламана, а всі дані та листування передані до відповідних органів.

Реклама

Тих, у кого на аватарках символ Z, можуть вважати злочинцями й оголосити у міжнародний розшук. Надалі вони можуть бути затримані у будь-якій країні світу.

Реклама

Раніше ми писали, що Anonymous зламали сайт "Росатома" і передали привіт Путіну. Хакерська група зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії та злила гігабайти даних.

До речі, в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога не виходячи з дому.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Ілон Маск втрачає мільярди: як війна в Україні впливає на найбагатшу людину у світі Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Синьо-жовтий – не лише Україна: як Росія виправдала фейл із комбінезонами астронавтів Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41031.1

Binance Coin (BNB)

387.52

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

112.25

Theta (THETA)

2.84

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти