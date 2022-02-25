Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.
Про це організація написала у Twitter.
Що саме написали?
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — йдеться у повідомленні.
Також організація додала до повідомлення шехтеги "Ukraine" та "Anonymous".
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The Anonymous collective is officially в cyber war через Російський влада. #Anonymous #Ukraine- Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
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