Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Організація підтримує Україну

Угруповання вирішило підтримати Україну кібератакою на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

Про це організація написала у Twitter.

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Що саме написали?

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — йдеться у повідомленні.

Також організація додала до повідомлення шехтеги "Ukraine" та "Anonymous".

The Anonymous collective is officially в cyber war через Російський влада. #Anonymous #Ukraine - Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Путін розпочав війну

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.

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