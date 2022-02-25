Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну

Хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.
Об этом организация написала в Twitter.
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"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.
Также организация добавила к сообщению шехтеги "Ukraine" та "Anonymous".
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The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous#Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Путин начал войну
Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".
"Наша цель – денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.