Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну

Организация поддерживает Украину

Группировка решила поддержать Украину кибератакой на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

Об этом организация написала в Twitter.

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Что именно написали?

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

Также организация добавила к сообщению шехтеги "Ukraine" та "Anonymous".

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous#Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Путин начал войну

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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"Наша цель – денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

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