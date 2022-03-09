Чорна діра серед Європи: як зараз виглядає Україна з супутника

З початку військових дій по всій території України запроваджено комендантську годину, а мешканці населених пунктів бояться включати світло вечорами, щоб не привернути увагу окупантів

Україна вночі перетворюється у чорну діру / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок цього щовечора Україна перетворюється на справжню чорну діру посеред Європи. Супутникові знімки показують різницю, як світилася Україна до вторгнення Росії і зараз.

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Ще два тижні тому ми могли насолоджуватися гарним краєвидом нічної України, пролітаючи літаком, а сьогодні замість міст – випалена земля.

Раніше супутник зняв нескінченну колону російської техніки, яка вже частково чи повністю знищена.

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