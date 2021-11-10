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Google програв апеляцію ЄС і змушений виплатити 2,4 мільярда штрафу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 20:21
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Google програв апеляцію Європейському Союзу у справі про інтеграцію Google покупок у власній пошуковій системі. У ЄС вважають, що це є порушенням антимонопольного законодавства
Google програв апеляцію ЄС
Google програв апеляцію ЄС / Фото: REUTERS

Генеральний суд ЄС у Люксембурзі наклав на компанію штраф у розмірі 2,4 мільярда євро. Google може ще раз оскаржити це рішення.

Судові позови тривають ще з 2017 року. Тоді ЄС заперечував проти того, що Google штучно просуває власні послуги, що шкодило конкуренції на сторінці результатів пошуку. Сервіси Google автоматично виводилися вище за інші результати.

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Крім грошового штрафу, 2017 року Google зобов'язали внести зміни до способу відображення результатів пошуку за покупками, щоб інші компанії показувалися вище в результатах пошуку, повідомляє arstechnica.com.

Раніше ми писали, що Держдума вимагає від Google на картах відокремити кордоном Крим від України. Депутати Держдуми який рік загрожують міжнародній компанії Генпрокуратурою та Роскомнаглядом.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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