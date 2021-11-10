Google програв апеляцію ЄС і змушений виплатити 2,4 мільярда штрафу

Google програв апеляцію Європейському Союзу у справі про інтеграцію Google покупок у власній пошуковій системі. У ЄС вважають, що це є порушенням антимонопольного законодавства

Google програв апеляцію ЄС / Фото: REUTERS

Генеральний суд ЄС у Люксембурзі наклав на компанію штраф у розмірі 2,4 мільярда євро. Google може ще раз оскаржити це рішення.

Судові позови тривають ще з 2017 року. Тоді ЄС заперечував проти того, що Google штучно просуває власні послуги, що шкодило конкуренції на сторінці результатів пошуку. Сервіси Google автоматично виводилися вище за інші результати.

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Крім грошового штрафу, 2017 року Google зобов'язали внести зміни до способу відображення результатів пошуку за покупками, щоб інші компанії показувалися вище в результатах пошуку, повідомляє arstechnica.com.

Раніше ми писали, що Держдума вимагає від Google на картах відокремити кордоном Крим від України. Депутати Держдуми який рік загрожують міжнародній компанії Генпрокуратурою та Роскомнаглядом.