Google проиграл апелляцию ЕС и вынужден выплатить 2,4 миллиарда штрафа

Google проиграл апелляцию Европейскому Союзу по делу об интеграции Google покупок в собственном поисковике. В ЕС считают, что это является нарушением антимонопольного законодательства

Google проиграл апелляцию ЕС / Фото: REUTERS

Генеральный суд ЕС в Люксембурге наложил на компанию штраф в размере 2,4 миллиарда евро. Google может еще раз обжаловать это решение.

Судебные тяжбы тянутся еще с 2017 года. Тогда ЕС возражал против того, что Google искусственно продвигает свои собственные услуги в ущерб конкуренции на странице результатов поиска. Сервисы Google автоматически выводились выше, чем другие результаты.

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Помимо денежного штрафа, в 2017 году Google обязали внести изменения в способ отображения результатов поиска по покупкам, чтобы и другие компании показывались выше в результатах поиска, сообщает arstechnica.com.

Ранее мы писали, что Госдума требует от Google на картах отделить границей Крым от Украины. Депутаты Госдумы который год угрожают международной компании Генпрокуратурой и Роскомнадзором.