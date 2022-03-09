Google та Meta закликали безкоштовно показувати рекламу фондів допомоги Україні

З моменту вторгнення Росії в Україну було запущено системні рекламні кампанії зі збору коштів на гуманітарні потреби у різноманітних сервісах.
Спеціальну сторінку для пожертвувань було створено разом з НБУ та дублюючу – з НАЗК.
Дубілет зазначив, що зараз реклама цих сервісів фінансується зі своїх коштів, тому він просить допомогти з розповсюдженням реклами.
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"У мене велике прохання до Google, Meta та інших великих рекламних майданчиків світу, а також світових ЗМІ. Ми не просимо допомогти нам фінансово, але просимо виділити під нашу соціальну кампанію безкоштовні рекламні ресурси (покази банерів).
Повірте, це буде дуже ефективна допомога з вашого боку, оскільки цими кампаніями займаються професійно, а не за принципом "беремо те, що безкоштовно", – написав він у Telegram.
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