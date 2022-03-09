Google и Meta призвали бесплатно показывать рекламу фондов помощи Украине

Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет призвал Google и Meta бесплатно показывать рекламу сервисов по сбору средств на гуманитарные нужды в Украине

Дубилет обратился к Meta и Google / Фото: Коллаж: Сегодня

С момента вторжения России в Украину были запущены системные рекламные кампании по сбору средств на гуманитарные нужды в различных сервисах.

Специальная страница для пожертвований была создана вместе с НБУ и дублирующая – с НАПК.

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Дубилет отметил, что сейчас реклама этих сервисов финансируется из своих средств, поэтому он просит помочь с распространением рекламы.

"У меня большая просьба к Google, Meta и другим большим рекламным площадкам мира, а также к мировым СМИ. Мы не просим помочь нам финансово, но просим выделить под нашу социальную кампанию бесплатные рекламные ресурсы (показы баннеров). Поверьте, это будет очень эффективная помощь с вашей стороны, поскольку этими кампаниями занимаются профессионально, а не по принципу "берем то, что бесплатно", – написал он в Telegram.

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