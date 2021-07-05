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Realme GT2 станет первым флагманом с суперсовременным процессором, опередив Xiaomi

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
5 июля, 17:15
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Флагманский смартфон Realme GT2 на Snapdragon 895 потеснит Xiaomi
Snapdragon 895 ожидают уже этой зимой
Snapdragon 895 ожидают уже этой зимой / Фото: Сегодня

Официальный представитель компании Realme Ваенг Вей Дерек подтвердил информацию о технических характеристиках будущего флагманского смартфона Realme GT2. Телефон действительно оборудуют топовым суперпроизводительным процессором Snapdragon 895. Возможно в дальнейшем выйдет бюджетная версия с более слабым процессором как в нашей статье про OPPO А-серии.

Если компания не передумает и действительно выпустит своё детище – китайский гигант и народный любимец Xiaomi потеряет статус азиатского инноватора в сегменте мобильных телефонов.

Функционер, отвечающий за мировой рынок компании заявил, что работы по созданию нового Realme GT2 в значительной мере активизировались, устройство "уже разрабатывают" и выпустят на мировую техно-арену по готовности.

Первые изображения Realme GT2 на Snapdragon 895
Первые изображения Realme GT2 на Snapdragon 895 / Фото: Realme

Точных сроков Дерек, к сожалению, не смог указать, но это не удивительно. Дата релиза смартфона напрямую привязана к завершению работ над будущим "монстром" Snapdragon 895. Эксперты китайского сегмента рынка считают, что первые процессоры можно ожидать в 4-м квартале 2021 года, а значит первые телефоны на основе этого процессора появятся не раньше января 2022 года.

Разумеется, Xiaomi тоже возлагает планы на 895-й процессор и собирается выпустить свой флагман Xiaomi Mi 12 на ег основе, однако сейчас обе компании вынуждены ждать релиза.

Ранее мы уже писали о том, что в Apple представили новую iOS 15 – надеемся Realme так же обновит свою оболочку.

Так же мы рассказывали о прямом конкуренте в бюджетном сегменте – как выбрать телефон OPPO.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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