Facebook і Ray-Ban випустять розумні окуляри: в Мережі з'явилися шпигунські фото

Facebook і Ray-Ban мають намір оголосити про свою співпрацю в області розумних очок сьогодні, 9 вересня. Відразу в Мережі з'явилися фото передбачуваної лінійки продуктів

Facebook и Ray-Ban представлять нову модель розумних окулярів

Окуляри називаються Ray-Ban Stories. Знімки новинки опублікував інсайдер Еван Бласс. До речі, раніше ми писали, що Facebook, Twitter і LinkedIn блокують акаунти користувачів з Афганістану.

Зображення Бласса включають три різних стилі оправи – Wayfarer, Round і Meteor – і всі вони дуже схожі на класичні конструкції Ray-Ban.

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Відмінність, звичайно ж, в наявності двох камер біля петель з боків. Також є кнопка у верхній частині правої дужки, яка потенційно може використовуватися для управління камерами, пише theverge.com.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг раніше говорив про окуляри, що у них "культовий форм-фактор Ray-Ban, і вони дозволяють робити досить витончені речі". Однак у них немає екранів для функціональності AR.

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Цукерберг додав, що цей продукт є частиною "шляху компанії до повноцінних окулярів доповненої реальності в майбутньому", і в розробці також знаходяться просунутіші окуляри AR.

Раніше ми писали про скандал з Zoom і Facebook: відеосервіс виплатить користувачам мільйони доларів. Американська компанія пішла на мирову угоду в рамках колективного позову і повинна буде поліпшити політику конфіденційності.