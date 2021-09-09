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Facebook і Ray-Ban випустять розумні окуляри: в Мережі з'явилися шпигунські фото

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 вересня, 15:09
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Facebook і Ray-Ban мають намір оголосити про свою співпрацю в області розумних очок сьогодні, 9 вересня. Відразу в Мережі з'явилися фото передбачуваної лінійки продуктів
Facebook и Ray-Ban представлять нову модель розумних окулярів
Facebook и Ray-Ban представлять нову модель розумних окулярів

Окуляри називаються Ray-Ban Stories. Знімки новинки опублікував інсайдер Еван Бласс. До речі, раніше ми писали, що Facebook, Twitter і LinkedIn блокують акаунти користувачів з Афганістану.

Зображення Бласса включають три різних стилі оправи – Wayfarer, Round і Meteor – і всі вони дуже схожі на класичні конструкції Ray-Ban.

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Відмінність, звичайно ж, в наявності двох камер біля петель з боків. Також є кнопка у верхній частині правої дужки, яка потенційно може використовуватися для управління камерами, пише theverge.com.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг раніше говорив про окуляри, що у них "культовий форм-фактор Ray-Ban, і вони дозволяють робити досить витончені речі". Однак у них немає екранів для функціональності AR.

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Цукерберг додав, що цей продукт є частиною "шляху компанії до повноцінних окулярів доповненої реальності в майбутньому", і в розробці також знаходяться просунутіші окуляри AR.

Раніше ми писали про скандал з Zoom і Facebook: відеосервіс виплатить користувачам мільйони доларів. Американська компанія пішла на мирову угоду в рамках колективного позову і повинна буде поліпшити політику конфіденційності.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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