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Facebook и Ray-Ban выпустят умные очки: в Сети появились шпионские фото

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 сентября, 15:09
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Facebook и Ray-Ban намерены объявить о своем сотрудничестве в области умных очков сегодня, 9 сентября. Сразу в Сети появились фото предполагаемой линейки продуктов
Facebook и Ray-Ban представят новую модель умных очков
Facebook и Ray-Ban представят новую модель умных очков

Очки называются Ray-Ban Stories. Снимки новинки опубликовал инсайдер Эван Бласс. Кстати, ранее мы писали, что Facebook, Twitter и LinkedIn блокируют аккаунты пользователей из Афганистана.

Изображения Бласса включают три различных стиля оправы – Wayfarer, Round и Meteor – и все они очень похожи на классические конструкции Ray-Ban.

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Отличие, конечно же, в наличии двух камер у петель по бокам. Также есть кнопка в верхней части правого дужки, которая потенциально может использоваться для управления камерами, пишет theverge.com.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ранее говорил об очках, что у них "культовый форм-фактор Ray-Ban, и они позволяют делать довольно изящные вещи". Однако у них нет экранов для функциональности AR.

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Цукерберг добавил, что этот продукт является частью "пути компании к полноценным очкам дополненной реальности в будущем", и в разработке также находятся более продвинутые очки AR.

Ранее мы писали о скандале с Zoom и Facebook: видеосервис выплатит пользователям миллионы долларов. Американская компания пошла на мировое соглашение в рамках коллективного иска и должна будет улучшить политику конфиденциальности.

очкиFacebookRay-Ban
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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