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Це могло бути найкращим відкриттям 2021 року: вчені підрахували кількість бульбашок у пиві

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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1 січня, 18:15
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Рік, що минає, був багатим на різні відкриття та події у світі науки, але також не обійшлося без дивних вчинків учених
Вчені підрахували кількість бульбашок у пиві
Вчені підрахували кількість бульбашок у пиві / Фото: Getty Images, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Одним із найнезвичайніших досліджень можна назвати підрахунок бульбашок у келиху пива. На таке важке завдання у березні наважилися вчені з Університету Реймса Шампань-Арденни у Франції.

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Дослідники виявили, що кількість бульбашок у пів-літровому келиху коливається від 200 тисяч до 2 мільйонів.

Виявляється, кількість бульбашок залежить від трьох факторів: концентрації розчиненого вуглекислого газу (CO2) у склі, обсягу бульбашок та точки, в якій CO2 виснажується, тому бульбашки більше не утворюються.

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"Нам здається доречним поділитися деякими знаннями про утворення бульбашок, їх розмір і, нарешті, про загальну кількість бульбашок, які можуть утворитися в склянці пива протягом усього процесу природної дегазації", – розповів професор хімічної фізики Жерар Лігер-Белер.

Однак, за словами вчених, це дослідження було пов'язане не лише з підрахунком бульбашок. Коли бульбашки в напої лопаються на язиці питущого, вони посилюють тонкий смак.

Вивчаючи шипіння рідини, вчені можуть дізнатися, як напої поводяться в різних умовах і як це може вплинути на їх смак, пише livescience.com.

Олександр Трикіша
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