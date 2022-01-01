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Это могло быть лучшим открытием 2021 года: ученые подсчитали количество пузырьков в пиве

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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1 января, 18:15
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Уходящий год был богатым на различные открытия и события в мире науки, но также не обошлось без странных поступков ученых
Ученые подсчитали количество пузырьков в пиве
Ученые подсчитали количество пузырьков в пиве / Фото: Getty Images, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Одним из самых необычных исследований можно назвать подсчет пузырьков в бокале пива. На такое тяжелое задание в марте решились ученые из Университета Реймса Шампань-Арденны во Франции.

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Исследователи обнаружили, что количество пузырьков в пол-литровом бокале колеблется от 200 тысяч до 2 миллионов.

Оказывается, количество пузырьков зависит от трех факторов: концентрации растворенного углекислого газа (CO2) в стекле, объема пузырьков и точки, в которой CO2 истощается, так что пузырьки больше не образуются.

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"Нам кажется уместным поделиться некоторыми знаниями об образовании пузырьков, их размере и, наконец, об общем количестве пузырьков, которые могут образоваться в стакане пива на протяжении всего процесса естественной дегазации", – поведал профессор химической физики Жерар Лигер-Белэр.

Однако, по словам ученых, это исследование было связано не только с подсчетом пузырьков. Когда пузыри в напитке лопаются на языке пьющего, они усиливают тонкий вкус.

Изучая шипение жидкости, ученые могут узнать, как напитки ведут себя в различных условиях и как это может повлиять на их вкус, пишет livescience.com.

Александр Трикиша
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