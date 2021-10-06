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Древній меч на задньому дворі: незвичайна знахідка в Фінляндії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 09:47
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Меч бронзового століття, зламаний на сім частин, був виявлений в історичному селищі Панеліа на південному заході Фінляндії. Його вік становить від 2000 до 4000 років
Історичну знахідку виявили на задньому дворі. Фото: pori.fi
Історичну знахідку виявили на задньому дворі. Фото: pori.fi

Меч був виявлений в кінці липня Матті Рінтамааном, який купив свій перший металошукач всього двома тижнями раніше.

Початкові пошуки на власному подвір'ї результатів не дали, тоді він перебрався в батьківський двір, де і виявив історичну знахідку.

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Після перегляду великої кількості фотографій знахідки експерти Національної ради старожитностей підтвердили, що це дійсно старий метал, віком від 2000 до 4000 років, пише pori.fi.

Археологи вважають, що останки меча були перенесені туди разом з верхнім шаром грунту під час будівельних робіт багато років назад.

У Фінляндії було знайдено менше 200 бронзових предметів бронзового століття, з них тільки 25 – мечі або кинджали, так що це вкрай рідкісна знахідка. В Панеліа також знаходиться найбільший в Фінляндії курган бронзового століття – Королівська гробниця.

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Так зараз виглядає курган Королівська гробниця. Фото: Wikipedia

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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