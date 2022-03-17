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NASA попросило американського астронавта не тролити Росію: що він написав

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17 березня, 14:24
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Американський астронавт Скотт Келлі виступив на підтримку України після вторгнення Росії та влаштував словесний баттл із головою Роскосмосу Дмитром Рогозіним
Американський астронавт вступився за Україну
Американський астронавт вступився за Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів російської агресії Келлі змінив свою аватарку в Twitter, поставивши кулак у синьо-жовтих кольорах, а також перейшов на російську мову. Астронавт вивчав російську для співпраці з російськими колегами на МКС.

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Ось тільки деякі його твіти на тему російського вторгнення в Україну.

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Конфлікт Келлі з представниками Росії дійшов до керівництва NASA, тому космічне агентство закликало колишніх астронавтів пом'якшити критику своїх російських колег.

"Кожен з нас користується свободою слова, і ви всі маєте право висловлювати свою думку. Однак, будь ласка, знайте, що ваші слова як колишніх астронавтів NASA мають додаткову вагу, і нападки на наших російських партнерів завдають шкоди нашій місії", – йдеться в електронному листі NASA, який потрапив у розпорядження CNN .

Найцікавіше, що в цей час Росія пригрозила падінням МКС, якщо США не зніме свої санкції, а також натякала, що може залишити на орбіті американського астронавта.

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