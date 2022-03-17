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NASA попросило американского астронавта не троллить Россию: что он написал

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17 марта, 14:24
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Американский астронавт Скотт Келли выступил в поддержку Украины после вторжения России и устроил словесный баттл с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным
Американский астронавт заступился за Украину
Американский астронавт заступился за Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней российской агрессии Келли изменил свою аватарку в Twitter, поставив кулак в сине-желтых цветах, а также перешел на российский язык. Астронавт учил российский для сотрудничества с российскими коллегами на МКС.

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Вот только некоторые из его твитов на тему российского вторжения в Украину.

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Конфликт Келли с представителями России дошел до руководства NASA, поэтому космическое агентство призвало бывших астронавтов смягчить критику своих российских коллег.

"Каждый из нас пользуется свободой слова, и вы все имеете право высказывать свое мнение. Однако, пожалуйста, знайте, что ваши слова как бывших астронавтов NASA имеют дополнительный вес, и нападки на наших российских партнеров наносят ущерб нашей текущей миссии", – говорится в электронном письме NASA, которое попало в распоряжение CNN.

Самое интересное, что в это же время Россия пригрозила падением МКС, если США не снимет свои санкции, а также намекала, что может оставить на орбите американского астронавта.

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