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Для ледачих програмістів: в продаж надійшла клавіатура з трьох клавіш

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
29 вересня, 22:24
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Першоквітневий жарт перетворився в реальність. Популярний сервіс для програмістів випустив незвичайну клавіатуру, що складається всього з трьох клавіш
Клавіатура для ледачих програмістів
Клавіатура для ледачих програмістів

У колах програмістів роками ходив жарт: замість того, щоб писати код з нуля, просто зайдіть на форуми Stack Overflow і скопіюйте вже готове рішення.

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Першого квітня Stack Overflow навіть запустив жарт, що обмежить безкоштовний доступ до свого сайту, якщо люди не куплять оригінальну клавіатуру.

Достатня кількість людей відгукнулося на пропозицію, що спонукало Stack Overflow спільно з компанією Drop розробити реальну модель трьохклавішної клавіатури, яка продається за 29 доларів (770 грн).

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Частина виручки від продажів клавіатури піде в некомерційну організацію, створену для того, щоб допомогти темношкірим і латиноамериканським жінкам добитися успіху в якості технологічних підприємців, пише cnet.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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