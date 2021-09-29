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Для ленивых программистов: в продажу поступила клавиатура из трех клавиш

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
29 сентября, 22:24
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Первоапрельская шутка превратилась в реальность. Популярный сервис для программистов выпустил необычную клавиатуру, состоящую всего из трех клавиш
Клавиатура для ленивых программистов
Клавиатура для ленивых программистов

В кругах программистов годами ходила шутка: вместо того, чтобы писать код с нуля, просто зайдите на форумы Stack Overflow и скопируйте уже готовое решение.

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Первого апреля Stack Overflow даже запустил шутку, что ограничит бесплатный доступ к своему сайту, если люди не купят оригинальную клавиатуру.

Достаточное количество людей откликнулось на предложение, что побудило Stack Overflow совместно с компанией Drop разработать реальную модель трехклавишной клавиатуры, которая продается за 29 долларов (770 грн).

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Часть выручки от продаж клавиатуры пойдет в некоммерческую организацию, созданную для того, чтобы помочь темнокожим и латиноамериканским женщинам добиться успеха в качестве технологических предпринимателей, пишет cnet.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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