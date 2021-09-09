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Щоб бути, як Instagram: Twitter тестує нову функцію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 вересня, 09:50
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Twitter тестує нові зміни виведення фотографій і відео у своїх додатках. З оновленим дизайном сервіс стає більше схожий на Instagram
Фото: REUTERS/Thomas White
Фото: REUTERS/Thomas White

Нова функція розширить візуальні медіа, вбудовані в твіт, на всю ширину екрану мобільного телефону, пише BBC.

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Натепер зображення мають відступ поруч з фотографією профілю користувача і займають набагато менше місця на екрані.

Twitter заявив, що новий макет тестується на платформі iOS, на Android оновлення поки не планується.

"Твіти від краю до краю займають всю ширину стрічки, тому вашим фотографіям, GIF-файлам і відео буде більше простору", – пояснюють в Twitter.

Які ще зміни вводив Twitter останнім часом:

  • Тестував кнопки "за" і "проти", аналогічні тим, що можна побачити на Reddit
  • Запустив функцію "чайових", щоб користувачі могли платити один одному за "хороші" твіти
  • Радикально змінив свої алгоритми обрізки зображень за останні місяці
  • Ввів "суперпідписників" для контенту тільки для підписників
  • Запустив, але потім убив Fleets – функцію тимчасових твітів у стилі історій з Instagram
Twitter
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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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