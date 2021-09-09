Щоб бути, як Instagram: Twitter тестує нову функцію

Twitter тестує нові зміни виведення фотографій і відео у своїх додатках. З оновленим дизайном сервіс стає більше схожий на Instagram

Фото: REUTERS/Thomas White

Нова функція розширить візуальні медіа, вбудовані в твіт, на всю ширину екрану мобільного телефону, пише BBC.

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Натепер зображення мають відступ поруч з фотографією профілю користувача і займають набагато менше місця на екрані.

Twitter заявив, що новий макет тестується на платформі iOS, на Android оновлення поки не планується.

"Твіти від краю до краю займають всю ширину стрічки, тому вашим фотографіям, GIF-файлам і відео буде більше простору", – пояснюють в Twitter.

Які ще зміни вводив Twitter останнім часом: