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Чтобы быть, как Instagram: Twitter тестирует новую функцию

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 сентября, 09:50
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Twitter тестирует новые изменения вывода фотографий и видео в своих приложениях. С обновленным дизайном сервис становится больше похож на Instagram
Фото: REUTERS/Thomas White
Фото: REUTERS/Thomas White

Новая функция расширит визуальные медиа, встроенные в твиты, на всю ширину экрана мобильного телефона, пишет BBC.

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В настоящее время изображения имеют отступ рядом с фотографией профиля пользователя и занимают гораздо меньше места на экране.

Twitter заявил, что новый макет тестируется на платформе iOS, на Android обновление пока не планируется.

"Твиты от края до края занимают всю ширину ленты, поэтому вашим фотографиям, GIF-файлам и видео будет больше пространства", – объясняют в Twitter.

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Какие еще изменения вводил Twitter в последнее время:

  • Тестировал кнопки "за" и "против", аналогичные тем, что можно увидеть на Reddit
  • Запустил функцию "чаевых", чтобы пользователи могли платить друг другу за "хорошие" твиты
  • Радикально изменил свои алгоритмы обрезки изображений за последние месяцы
  • Ввел "суперподписчиков" для контента только для подписчиков
  • Запустил, но затем убил Fleets – функцию временных твитов в стиле историй из Instagram
Twitter
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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