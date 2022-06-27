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Б'ють ворогів на 50 км! Що відомо про нові САУ "Цезар" на озброєнні ЗСУ (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 13:28
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Час від заняття позиції до відкриття вогню на CAESAR займає від 3 до 5 хвилин
Збройні сили України одержали від Франції CAESAR. Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні сили України одержали від Франції CAESAR. Фото: колаж "Сьогодні"

Оборону нашої країни проти російських окупантів посилили 155 мм самохідні артилерійські установки CAESAR. Таку допомогу надала Україні Франція. З цією зброєю українські артилеристи діють за принципом "маневр-вогонь-маневр".

Сайт "Сьогодні" розповість докладніше про нове озброєння у лавах ЗСУ.

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Характеристики

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташована артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

САУ встановлені на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Вона може здійснювати 5 пострілів за хвилину, а також використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

Як розповідають українські військові, при користуванні гарматою їхнім завданням є лише введення координат, що можна зробити навіть під час висування на позицію. Після цього електронна система сама обчислить усі дані, необхідні для ураження цілі, вибере та обробить метеодані. Про зручність застосування цієї зброї говорить той факт, що від зайняття позиції до відкриття вогню на CAESAR потрібно від 3 до 5 хвилин.

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Що стосується засобів ураження, то головною приємною несподіванкою боєприпасів самохідки від інших аналогів є режим їхнього повітряного підриву, що, на відміну від звичайного, надає більшого ефекту у знищенні живої сили ворога.

Для стрільби застосовуються уламково-фугасні, касетні (містить 63 касетні бомби), димові, освітлювальні снаряди, активно-реактивні снаряди, а також протитанкові керовані снаряди BONUS.

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ЗСУ користуються CAESAR. Фото: Міноборони України

Переваги

  • Висока стратегічна та тактична рухливість, швидкість (час розгортання 60 секунд, згортання 40 секунд)
  • Велика дальність стрілянини
  • Низькі експлуатаційні витрати

Тактико-технічні характеристики

  • Бойова маса – 17,7 т
  • Довжина – 10,5 м
  • Ширина – 2,5 м
  • Висота – 3,2 м
  • Швидкість – до 80 км/год
  • Запас ходу – 600 км

Українські військові знищують окупантів за допомогою CAESAR. Фото: Міноборони України

Як Україна отримала CAESAR?

22 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив про постачання Україні деякої кількості систем CAESAR як військову допомогу з армійського парку ЗС Франції.

30 травня міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колона оголосила про постачання ще однієї партії CAESAR.

16 червня Макрон оголосив про постачання 6 додаткових систем CAESAR.

Загалом Україна отримала 18 одиниць CAESAR.

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України вже активно використовують самохідні гаубиці Caesar для знищення техніки та командних пунктів російських окупантів. Артилеристи ЗСУ швидко опанували нові самохідні артилерійські установки.

Софія Ковнір
Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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