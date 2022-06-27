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СЕГОДНЯ Техно

Бьют врагов на 50 км! Что известно о новых САУ "Цезарь" на вооружении ВСУ (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 13:28
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Время от занятия позиции до открытия огня на CAESAR занимает от 3 до 5 минут
Вооруженные силы Украины получили от Франции CAESAR. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины получили от Франции CAESAR. Фото: коллаж "Сегодня"

Оборону нашей страны против российских оккупантов усилили 155 мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Такую помощь Украине предоставила Франция. С этим оружием украинские артиллеристы действуют по принципу "маневр-огонь-маневр".

Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о новом вооружении в рядах ВСУ.

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Характеристики

Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

САУ установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Она может производить 5 выстрелов в минуту, а также использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Как рассказывают украинские военные, при пользовании пушкой их задачей является лишь введение координат, что можно сделать даже при выдвижении на позицию. После этого электронная система сама вычислит все данные, необходимые для поражения цели, выберет и обработает метеоданные. Об удобстве применения данного оружия говорит тот факт, что время от занятия позиции до открытия огня на CAESAR занимает от 3 до 5 минут.

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Что касается средств поражения, то главной приятной неожиданностью боеприпасов самоходки от других аналогов является режим их воздушного подрыва, что, в отличие от обычного, оказывает больший эффект в уничтожении живой силы врага.

Для стрельбы применяются осколочно-фугасные, кассетные (содержит 63 кассетные бомбы), дымовые, осветительные снаряды, активно-реактивные снаряды, а также противотанковые управляемые снаряды BONUS.

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ВСУ пользуются CAESAR. Фото: Минобороны Украины

Преимущества

  • Высокая стратегическая и тактическая подвижность, скорость (время развертывания 60 секунд, свертывания 40 секунд)
  • Большая дальность стрельбы
  • Низкие эксплуатационные затраты

Тактико-технические характеристики

  • Боевая масса – 17,7 т
  • Длина – 10,5 м
  • Ширина – 2,5 м
  • Высота – 3,2 м
  • Скорость – до 80 км/ч
  • Запас хода – 600 км

Украинские военные уничтожают оккупантов с помощью CAESAR. Фото: Минобороны Украины

Как Украина получила CAESAR?

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставке Украине некоторого количества систем CAESAR в качестве военной помощи из армейского парка ВС Франции.

30 мая министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о поставке еще одной партии CAESAR.

16 июня Макрон объявил о поставке 6 дополнительных систем CAESAR.

В общей сложности Украина получила 18 единиц CAESAR.

Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины уже активно используют самоходные гаубицы Caesar для уничтожения техники и командных пунктов российских оккупантов. Артиллеристы ВСУ быстро овладели новыми самоходными артиллерийскими установками.

София Ковнир
София Ковнир Редактор Украина Сегодня Больше статей автора
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Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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