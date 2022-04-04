Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Бучанская резня: россияне пытаются ограничить хештеги своих военных преступлений

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 15:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алгоритмы соцсетей ограничивают контент с тегами #BuchaMassacre и #Bucha. Скорее всего, из-за массовых жалоб на якобы нарушение правил от российских пользователей
Военные преступления российской армии в Буче и других украинских городах увидел весь мир
Военные преступления российской армии в Буче и других украинских городах увидел весь мир / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

#BuchaMassacre. Резня в Буче...

Шокирующие кадры зверств российских военных на украинской земле облетели весь мир. После освобождения поселков под Киевом от нашествия российской армии раскрылись злодеяния "русского мира". Это жестокие убийства мирных мужчин, женщин, детей, изнасилования, пытки.

Реклама

Фото и видео из Бучи стали одной из главных новостей всех мировых медиа. Украинские пользователи, а за ними и иностранные начали распространять эти материалы, чтобы рассказать о преступлениях армии России.

В Wikipedia появилась статья про резню в Буче. Она уже доступна на нескольких десятках языков.

Реклама

Жалобы на хештеги

Пользователи Facebook и Instagram начали замечать, что хештеги #BuchaMassacre, #Bucha и #StandWithUkraine блокируются. Жалобы стали поступать 3 и 4 апреля.

Из скриншотов сообщений о блокировке становится ясно: хештеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.

Реклама

Что сейчас: хештеги работают

На момент написания новости хештеги работают. Вероятно, из-за жалоб возможно понижение в выдаче лент Facebook и Instagram, но при поиске по запросам #BuchaMassacre и #Bucha сообщения доступны.

Кадры из Бучи (осторожно, 18+)

Европейский совет о резне в Буче

Резня в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных в Европе, говорится в заявлении Европейского совета "о зверствах, совершенных россиянами в Буче и других украинских городах".

О чем говорится в заявлении:

  • Западающие в память кадры множества жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа.
  • Российские власти несут ответственность за эти злодеяния, совершенные в то время, когда они фактически контролировали этот район. На россиян распространяется международное право как оккупанта.
  • Виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях будут привлечены к ответственности.
  • ЕС полностью поддерживает начатое прокурором Международного уголовного суда в Гааге расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии по расследованию Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
  • ЕС оказывает помощь генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении доказательств военных преступлений ВС РФ.
  • ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продолжит работу над новыми санкциями против России.
  • Президент Путин должен немедленно и безоговорочно остановить эту войну.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша iPhone за 48 миллионов и еще 9 самых дорогих телефонов в мире Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Бучанская резня: россияне пытаются ограничить хештеги своих военных преступлений Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46029.26

Binance Coin (BNB)

443.64

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

124.85

Theta (THETA)

3.88

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять