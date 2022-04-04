Бучанская резня: россияне пытаются ограничить хештеги своих военных преступлений

#BuchaMassacre. Резня в Буче...
Шокирующие кадры зверств российских военных на украинской земле облетели весь мир. После освобождения поселков под Киевом от нашествия российской армии раскрылись злодеяния "русского мира". Это жестокие убийства мирных мужчин, женщин, детей, изнасилования, пытки.
Фото и видео из Бучи стали одной из главных новостей всех мировых медиа. Украинские пользователи, а за ними и иностранные начали распространять эти материалы, чтобы рассказать о преступлениях армии России.
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В Wikipedia появилась статья про резню в Буче. Она уже доступна на нескольких десятках языков.
Жалобы на хештеги
Пользователи Facebook и Instagram начали замечать, что хештеги #BuchaMassacre, #Bucha и #StandWithUkraine блокируются. Жалобы стали поступать 3 и 4 апреля.
Из скриншотов сообщений о блокировке становится ясно: хештеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.
Что сейчас: хештеги работают
На момент написания новости хештеги работают. Вероятно, из-за жалоб возможно понижение в выдаче лент Facebook и Instagram, но при поиске по запросам #BuchaMassacre и #Bucha сообщения доступны.
Кадры из Бучи (осторожно, 18+)
Европейский совет о резне в Буче
Резня в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных в Европе, говорится в заявлении Европейского совета "о зверствах, совершенных россиянами в Буче и других украинских городах".
О чем говорится в заявлении:
- Западающие в память кадры множества жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа.
- Российские власти несут ответственность за эти злодеяния, совершенные в то время, когда они фактически контролировали этот район. На россиян распространяется международное право как оккупанта.
- Виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях будут привлечены к ответственности.
- ЕС полностью поддерживает начатое прокурором Международного уголовного суда в Гааге расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии по расследованию Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
- ЕС оказывает помощь генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении доказательств военных преступлений ВС РФ.
- ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продолжит работу над новыми санкциями против России.
- Президент Путин должен немедленно и безоговорочно остановить эту войну.