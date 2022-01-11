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Діамантові зливи: на Урані та Нептуні йдуть алмазні дощі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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11 січня, 12:45
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Вчені з'ясували, що на "крижаних гігантах", які насправді зовсім не мають льоду – Уран і Нептун – можуть йти алмазні дощі
Діамантове небо можливе - на Урані та Нептуні
Діамантове небо можливе - на Урані та Нептуні

Ідея алмазного дощу була вперше запропонована перед місією "Вояджер-2", яка стартувала у 1977 році, але тепер її довели у лабораторних умовах.

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Сильний тиск над поверхнею планет призводить до того, що вуглець вивільняється з молекули, знаходячи інших атомів-побратимів і утворює довгі ланцюжки, пише Space.

Ці довгі ланцюжки стискаються, утворюючи кристалічні візерунки, подібні до алмазів, і падають крізь шари мантії, поки не стає занадто спекотно, де вони випаровуються.

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Зокрема тому глибоко під вершинами зелених чи синіх хмар Урана та Нептуна знаходиться багато аміаку, метану та води.

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Пізніше вуглець виринає назад і повторює цикл, утворюючи "алмазний" дощ. Щоб відтворити температуру та тиск планет Землі, вчені стріляли по цілі лазерами.

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В результаті серії експериментів їм удалося подивитися на те, як утворюється псевдоалмазна злива у лабораторних умовах.

Раніше ми писали про те, що Земля може, подібно до Сатурна, обрости кільцями з уламків.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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