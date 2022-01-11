Бриллиантовые ливни: на Уране и Нептуне идут алмазные дожди

Ученые выяснили, что на "ледяных гигантах", которые на самом деле вовсе не имеют льда – Уране и Нептуне – могут идти алмазные дожди

Бриллиантовое небо возможно - на Уране и Нептуне

Идея алмазного дождя была впервые предложена перед миссией "Вояджер-2", которая стартовала в 1977 году, но теперь ее доказали в лабораторных условиях.

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Сильное давление над поверхностью планет приводит к тому, что углерод высвобождается из молекулы, находя других атомов-собратьев и образует длинные цепочки, пишет Space.

Эти длинные цепочки сжимаются, образуя кристаллические узоры, подобные алмазам, и падают сквозь слои мантии, пока не становится слишком жарко, где они испаряются.

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В том числе потому глубоко под вершинами зеленых или синих облаков Урана и Нептуна находится много аммиака, метана и воды.

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Позже углерод всплывает обратно и повторяет цикл, образуя "алмазный" дождь. Чтобы воспроизвести температуру и давление планет на Земле, ученые стреляли по цели лазерами.

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В результате серии экспериментов им удалось посмотреть на то, как образовывается псевдоалмазный ливень в лабораторных условиях.

Ранее мы писали о том, что Земля может, подобно Сатурну, обрасти кольцами из обломков.