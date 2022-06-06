Берем попкорн, сідаємо зручніше: Гейтс міряється з Маском, хто більше робить для екології

Гендиректор Tesla Ілон Маск у Твіттері образив засновника Microsoft Білла Гейтса за те, що мільярдер збив вартість акцій Tesla. "Відповідь" прийшла одразу

Гейтс міряється з Маском, хто більше робить для екології / Фото: Колаж: Сьогодні

Два гіганти бізнесу – Ілон Маск, гендиректор Tesla та Білл Гейтс, засновник Microsoft, посварилися . "Вишенькою на торті" став відповідь Білла Гейтса – Маску, що робить набагато більше для боротьби зі зміною клімату, ніж гендиректор Tesla.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Ілон Маск назвав причину кінця світу і нагадав про важливість колонізації Марса. Початково Ілон Маск у Твіттері образив Білла Гейтса, поділившись постом, в якому останній порівнювався з емодзі вагітного чоловіка з підписом "на випадок, якщо вам потрібно швидко позбутися промаху".

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Таким чином Маск звинуватив Гейтса в тому, що той продав акції Tesla за зниженими цінами. Потім ходили чутки про те, що Гейтс нібито звертався до Маски за благодійною можливістю, від якої останній відмовився. Батько Microsoft одразу відреагував.

Я витрачаю на зміну клімату набагато більше грошей, ніж Ілон або будь-хто інший. Я даю багато доларів на благодійність. Я підтримую компанії. На електромобілі припадає близько 16% викидів, – заявив Білл Гейтс.

На що Маск відповів, що він не може серйозно ставитися до благодійності Гейтса щодо зміни клімату, коли має величезну "коротку позицію" проти Tesla, компанії, яка робить все можливе для вирішення проблеми зміни клімату. Чи відкладуть два мільярдери ворожнечу і чи почнуть працювати разом – питання поки що відкрите.

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