Без технологій та навіть поїзда: хакері атакують "Російські залізниці"

Хакери намагаються паралізувати весь сервіс РЖД – від офіційного сайту до платіжної системи, щоб росіяни навіть не змогли придбати квитки.
У відповідь РЖД обмежив доступ до мереж WI-FI у поїздах, пише Інтерфакс .
Разом з атакою на РЖД українські і не тільки хакери обрушилися на сервіси, що займаються держзакупівлями. У тематичних групах вони вже оприлюднюють результати своєї успішної роботи.
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Раніше ми писали, що група хакерів оголосила Росії війну після вторгнення армії Путіна в Україну. Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу, відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоча останній це заперечував.
Також ми писали, що хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ: на відео показують замість трансляції РосТВ кадри війни в Україні.