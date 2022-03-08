Без технологій та навіть поїзда: хакері атакують "Російські залізниці"

Українські хакери обрушили DDoS-атаку на послуги Російської залізниці. РЖД довелося заблокувати своїм користувачам доступ до WI-FI-мереж

Хакери атакують РЖД / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери намагаються паралізувати весь сервіс РЖД – від офіційного сайту до платіжної системи, щоб росіяни навіть не змогли придбати квитки.

У відповідь РЖД обмежив доступ до мереж WI-FI у поїздах, пише Інтерфакс .

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Разом з атакою на РЖД українські і не тільки хакери обрушилися на сервіси, що займаються держзакупівлями. У тематичних групах вони вже оприлюднюють результати своєї успішної роботи.

Раніше ми писали, що група хакерів оголосила Росії війну після вторгнення армії Путіна в Україну. Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу, відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоча останній це заперечував.

Також ми писали, що хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ: на відео показують замість трансляції РосТВ кадри війни в Україні.