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Без нових комп'ютерів та криптовалюти: Росію покинув ще один гігант техніки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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6 березня, 20:48
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Найбільший у світі розробник чіпів та відеокарт NVIDIA припинив продаж своїх продуктів у Росії після вторгнення путінської армії в Україну
Nvidia пішла з Росії
Nvidia пішла з Росії / Фото: REUTERS

Компанія уточнила, що зупинення продажів поширюється на всі продукти Nvidia.

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Напередодні і AMD, і Intel також заявили, що припиняють усі продажі чіпів у Росії та Білорусі, пише pcmag.com.

Видання передбачає, що призупинення продажів ускладнить складання ПК російськими користувачами з офіційних роздрібних каналів у країні.

Але поки що неясно, чи зможуть сторонні виробники ноутбуків постачати в Росію техніку з чіпами цих виробників.

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Також заборона на продаж продукції NVIDIA сильно дарує по криптомайнерах, адже без нових потужних відеокарт можна забути про майнінгові ферми.

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Олександр Трикіша
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