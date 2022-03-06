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Без новых компьютеров и криптовалюты: Россию покинул еще один гигант техники

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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6 марта, 20:48
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Крупнейший в мире разработчик чипов и видеокарт NVIDIA прекратил продажу своих продуктов в России после вторжения путинской армии в Украину
Nvidia ушла из России
Nvidia ушла из России / Фото: REUTERS

Компания уточнила, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.

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Накануне и AMD, и Intel также заявили, что приостанавливают все продажи чипов в России и Беларуси, пишет pcmag.com.

Издание предполагает, что приостановка продаж затруднит сборку ПК российскими пользователями из официальных розничных каналов в стране.

Но пока неясно, смогут ли сторонние производители ноутбуков поставлять в Россию технику с чипами этих производителей.

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Также запрет на продажи продукции NVIDIA сильно дарит по криптомайнерам, ведь без новых мощных видеокарт можно забыть о майнинговых фермах.

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