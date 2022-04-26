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Беруть приклад з України: США проведуть наймасштабніші навчання з дронами

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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26 квітня, 11:19
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Війна в Україні продемонструвала, наскільки безпілотники та дрони можуть бути корисними армії
В навчаннях приймуть участь близько 30 дронів
В навчаннях приймуть участь близько 30 дронів / Фото: google.com

Завдяки використанню дронів та безпілотників Україна переписала правила війни, тому, ймовірно, цю методику хочуть випробувати навіть такі потужні у військовому плані країни як США.

Наприкінці місяця армія США планує міжнародні навчання, під час яких у регіоні буде розгорнуто до 30 невеликих безпілотників як подвійну повітряно-десантну місію.

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Це буде найбільша група дронів, яку колись випробовувала армія.

"Я думаю, що ви побачите широке використання засобів радіоелектронної боротьби і широке використання нашого інтерактивного рою дронів.

Ми збираємося запустити найбільший рій інтерактивних дронів в історії", – сказав генерал-майор Волтер Рюген.

У ході навчань буде використовуватися поєднання дронів ALTIUS 600 та Coyote від Raytheon, пише interestingengineering.com.

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Дрони ALTIUS 600 важать від 9 до 12 кг і мають дальність польоту 440 км. Вони можуть працювати не менше чотирьох годин і можуть бути оснащені боєголовкою для наступальних операцій або використовуватися як протидія дронам.

Дрони Coyote можуть похвалитися заднім штовхаючим гвинтом, набором висувних крил і висувним подвійним оперенням, в результаті чого вони спочатку продавалися як недорогі платформи для розвідки і спостереження.

Олександр Трикіша
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