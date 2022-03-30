Айфони таки будуть: у Росії узаконили контрабанду

Після введення санкцій росіяни залишилися без сучасної техніки та програмного забезпечення, але в уряді РФ знайшли вихід

Продукція Apple скоро знову з'явиться на полицях російських магазинів / Фото: REUTERS

У Росії легалізували продаж окремих видів продукції без дозволу правовласника, виробника чи дилера ввозити Росію.

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Іншими словами – уряд узаконив контрабанду іноземної техніки, а це означає, що через кордон із Білоруссю (а, може, й з іншими дружніми країнами) поїдуть "айфони" та інші санкційні гаджети.

"Метою цього механізму є задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника", – ось так пояснили піратство 21 століття уряді РФ.

Підписана ухвала стосується товарів, які містять результат інтелектуальної діяльності. У тому числі програмне забезпечення, музика, фільми, література та винаходи.

До речі, після запровадження санкцій техніка Apple подорожчала у Росії на 142 відсотки! За макбук тепер просять шалені гроші – можна купити автомобіль.