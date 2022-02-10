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Астрономи вперше спостерігали за смертю гігантської зірки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 лютого, 15:11
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Вперше група астрономів у режимі реального часу спостерігала, як Червоний надгігант досягає кінця свого життя за 120 мільйонів світлових років від Землі
Вчені спостерігали за останніми днями Червоного надгіганта
Вчені спостерігали за останніми днями Червоного надгіганта / Фото: Колаж: Сьогодні

За допомогою двох обсерваторій на Гаваях вони протягом останніх 130 днів спостерігали за надновою, що отримала назву SN 2020tlf, до моменту її вибуху.

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Потужний спалах світла, що походить від зірки перед вибухом, припускає, що щось невідоме відбувається у її внутрішній структурі.

Як могла виглядати смерть Червоного надгіганта

Якими б не були ці зміни, вони призводять до гігантського викиду газу до того, як зірка зруйнується та вибухне.

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До цих спостережень ніхто не бачив, щоб Червоний надгігант демонстрував такий сплеск яскравості і піддавався таким потужним виверженням перед вибухом.

Красный сверхгигант стал сверхновой

А у свої останні дні вони були набагато спокійнішими, начебто змирилися зі своєю долею, пише scitechdaily.com.

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Раніше ми писали, що зонд виявив гігантський пень із кільцями на Марсі. Марсіанський зонд зробив незвичайне зображення Червоної планети, знявши рівнину, яка виглядає як гігантський пень із кільцями.

Олександр Трикіша
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