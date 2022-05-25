Астероїд розміром з 4 гігантських хмарочоса мчить до Землі – які прогнози астрономів

Астероїд, що в чотири рази більший за Емпайр-стейт-білдинг, наблизиться до Землі і безпечно пролетить повз на швидкості вище 75 тисяч км/год, тобто в 20 разів швидше за кулю

Астероїд розміром з 4 гігантських хмарочоси мчить до Землі, але пролетить повз

За даними Центру вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS) НАСА, величезний астероїд наблизиться до Землі 27 травня : він у чотири рази перевищує за розміром американський 102-х поверховий хмарочос Емпайр-стейт-білдінг. .

Також NASA представило концепцію першої пілотованої місії на Марс: чотирьох астронавтів відправлять до кінця 2030 року. Не бійтеся: астероїд, названий 7335 (1989 JA), пролетить повз нашу планету приблизно на 2,5 мільйона миль (4 мільйони кілометрів) — або майже в 10 разів більше за середню відстань між Землею і Місяцем.

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Проте, враховуючи величезні розміри космічного каменю (1,1 милі або 1,8 км у діаметрі) та відносно близькість до Землі, НАСА класифікувало астероїд як "потенційно небезпечний". Це означає, що він може завдати величезних збитків нашій планеті якщо його орбіта коли-небудь змінюється.

За даними НАСА, 7335 (1989 JA) є найбільшим астероїдом, який наблизиться до Землі цього року. За оцінками вчених, астероїд рухається зі швидкістю близько 47 200 миль на годину (76 000 км/год), або в 20 разів швидше кулі, що летить.

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Астероїд рухається зі швидкістю близько 76 000 км/год або в 20 разів швидше кулі, що летить. / Фото: Getty Images

Астрономам відомо близько 15000 таких астероїдів. НАСА уважно стежить за такими ОСЗ, як цей, і нещодавно запустило місію, щоб перевірити, чи потенційно небезпечні астероїди зможуть одного разу відхилитися від курсу зіткнення з Землею.

Також ми писали, що NASA що надсилають людей на Марс.