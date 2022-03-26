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Anonymous слили 28 ГБ информации Центробанка России

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26 марта, 05:36
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Данные разослали по сети Интернет
Хакеры поделились ссылками на документы/Фото: коллаж: "Сегодня"
Хакеры поделились ссылками на документы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакеры Anonymous опубликовали 28 ГБ информации после взлома Центробанк России. Документы разослали в разные точки интернета.

Об этом сообщили на странице Anonymous TV в Twitter.

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Подробности

"Мы разослали эти документы в разные точки интернета. Если документы подвергнут цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам", — отметили хакеры.

В то же время российская служба ВВС сообщает, что Центробанк факт взлома отрицает.

Среди опубликованной информации есть сотни аудиторских выводов и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "тайным соглашениям" ЦБ.

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Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину

Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.

Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).

На каждом из этих сайтов была добавлена ​​новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.

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"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.

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