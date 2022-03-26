Anonymous слили 28 ГБ информации Центробанка России

Хакеры Anonymous опубликовали 28 ГБ информации после взлома Центробанк России. Документы разослали в разные точки интернета.
Об этом сообщили на странице Anonymous TV в Twitter.
Подробности
"Мы разослали эти документы в разные точки интернета. Если документы подвергнут цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам", — отметили хакеры.
В то же время российская служба ВВС сообщает, что Центробанк факт взлома отрицает.
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Среди опубликованной информации есть сотни аудиторских выводов и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "тайным соглашениям" ЦБ.
JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine#OpRussia— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 25, 2022
https://t.co/msXQ24qDZ2
Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину
Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.
Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).
На каждом из этих сайтов была добавлена новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.
"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.