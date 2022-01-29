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Анексію Криму приховували, але ще один напад на Україну МКС не переживе

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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29 січня, 09:13
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Весь цивілізований світ згуртувався заради захисту України від зазіхань Росії. А як щодо найдальшого форпосту людства?
Агресія Росії загрожує розвалом МКС
Агресія Росії загрожує розвалом МКС / Фото: Колаж: Сьогодні

МКС, створена спільно США, Росією, Японією, Канадою та Європейським космічним агентством, до останнього часу залишалася ізольованою від геополітичної битви, назріває на кордоні України.

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Але агресія Росії зрештою може покласти край американо-російському партнерству у космосі.

"Мене лякає, що якщо агресія перейде в гарячу фазу, МКС буде важко вижити. На жаль, я думаю, що цьому судилося статися", – сказав CNN колишній астронавт NASA Гаррет Райзман.

/ Фото: Reuters

Втім, сказати про розкол у космосі легше, ніж зробити. Астронавти залежать один від одного та свого обладнання, живучи та працюючи в небезпечному вакуумі космічного простору.

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"Російський сегмент не може функціонувати без електрики на американській стороні, а американська сторона не може функціонувати без силових установок, що знаходяться на російській стороні", – розповідає Райзман.

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Більше того, астронавтам доводиться у прямому розумінні слова пити сечу один одного для виживання. У переробленому вигляді, звісно.

"Насправді ми переробляємо сечу космонавтів, щоб отримати більше води для пиття. Тепер це виходить за межі політики. Це виживання.

"Завжди було клопітно йти і питати у кого-небудь, чи можна позичити бачок із їхньою сечею", – поділилися враженнями про життя на орбіті астронавти NASA Рік Мастраккіо та Стів Суонсон.

Як на МКС реагували на анексію Криму у 2014 році

Коли у 2014 році Росія окупувала і згодом анексувала Крим, астронавти Мастраккіо та Суонсон перебували на борту МКС Вони кажуть, що ніхто в Центрі управління польотами в Х'юстоні навіть не згадав про напруженість, що триває.

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"Ніхто не говорив про це. Це було зовсім так, начебто цього не відбувається. Ми просто займалися своїми звичайними справами і не турбувалися про це", – згадував Суонсон.

Проте астронавти обговорювали між собою події в Україні.

"Не було жодних звинувачень, хто має рацію, хто винен. Просто обговорювалися різні точки зору", – додав Мастраккіо.

/ Фото: Getty Images

Росія шантажувала США

Це зараз є Ілон Маск зі своїм SpaceX, а 2014 року, коли Росія анексувала Крим, США повністю покладалися на російські ракети "Союз". І після запровадження санкцій російська верхівка погрожувала використовувати станцію як козир у геополітичній війні.

"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батуту", – заявив тоді глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Росія свої загрози в життя не втілила, хоча астронавти розповідали про занепокоєння та рідних на Землі, що вони можуть застрягти у космосі.

Олександр Трикіша
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