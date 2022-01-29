Аннексию Крыма скрывали, но еще одно нападение на Украину МКС не переживет

МКС, созданная совместно США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством, до последнего времени оставалась изолированной от геополитической битвы, назревающей на границе Украины.
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Но агрессия России в конечном итоге может положить конец американо-российскому партнерству в космосе.
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"Меня пугает, что, если агрессия перейдет в горячую фазу, МКС будет трудно выжить. К сожалению, я думаю, что этому суждено случиться", – сказал CNN бывший астронавт NASA Гаррет Райзман.
Впрочем, сказать о расколе в космосе легче, чем сделать. Астронавты зависят друг от друга и своего оборудования, живя и работая в опасном вакууме космического пространства.
"Российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без силовых установок, которые находятся на российской стороне", – рассказывает Райзман.
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Более того, астронавтам приходится в прямом смысле слова пить мочу друг друга для выживания. В переработанном виде, естественно.
"На самом деле мы перерабатываем мочу космонавтов, чтобы получить больше воды для питья. Теперь это выходит за рамки политики. Это выживание.
"Всегда было хлопотно идти и спрашивать у кого-нибудь, можно ли одолжить бачок с их мочой", – поделились впечатлениями о жизни на орбите астронавты NASA Рик Мастраккио и Стив Суонсон.
Как на МКС реагировали на аннексию Крыма в 2014 году
Когда в 2014 году Россия оккупировала и впоследствии аннексировала Крым, астронавты Мастраккио и Суонсон находились на борту МКС. Они говорят, что никто в Центре управления полетами в Хьюстоне даже не упомянул о продолжающейся напряженности.
"Никто не говорил об этом. Это было совершенно так, как будто этого не происходит. Мы просто занимались своими обычными делами и не беспокоились об этом", – вспоминал Суонсон.
Тем не менее, астронавты между собой обсуждали события в Украине.
"Не было никаких обвинений, кто прав, кто виноват. Просто обсуждались разные точки зрения", – добавил Мастраккио.
Россия шантажировала США
Это сейчас есть Илон Маск со своим SpaceX, а в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, США полностью полагались на российские ракеты "Союз". И после введения санкций российская верхушка угрожала использовать станцию в качестве козыря в геополитической войне.
"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", – заявлял тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Россия свои угрозы в жизнь не воплотила, хотя астронавты рассказывали о беспокойстве и родных на Земле, что они могут застрять в космосе.