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СЬОГОДНІ Техно

Американська компанія придбала український фотосток

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 жовтня, 15:42
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Американо-ірландська компанія VistaPrint придбала українську Depositphotos Group, до якої входить фотосток Depositphotos та онлайн-редактор Crello
Український фотосток Depositphotos проданий американцям
Український фотосток Depositphotos проданий американцям

Вартість операції склала 85 мільйонів доларів готівкою. Depositphotos продовжить розвиватися як окремий бренд, Crello ж перейменований на VistaCreate.

У блозі компанії повідомляється, що VistaPrint у найближчий рік планує подвоїти українську команду компанії.

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Forbes.ua повідомив, що засновник компанії Дмитро Сергєєв отримає мінімум 47,9 мільйона доларів, проте він повністю відійде від управління – це було його власне рішення.

Дмитро Сергєєв. Фото: netpeak.net

"Я не хотів би отримати пропозицію, в якій я мав би робити компанію успішною, наприклад, протягом наступних 5 років, інакше я не отримав би того, що міг би отримати.

Плюс у мене якесь своє чітке переконання з приводу. І я не можу працювати з кимось наді мною.

Я погодився б отримати в 3 рази менше грошей, але одразу і отримати повну свободу вибору", – прокоментував продаж бізнесу Сергєєв в інтерв'ю ain.ua і додав, що готує запуск нового проекту.

А Вадим Нехай, який обіймав посаду керівника, залишається в компанії і приєднається до Vista як віце-президент VistaCreate.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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