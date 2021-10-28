Американська компанія придбала український фотосток

Вартість операції склала 85 мільйонів доларів готівкою. Depositphotos продовжить розвиватися як окремий бренд, Crello ж перейменований на VistaCreate.

У блозі компанії повідомляється, що VistaPrint у найближчий рік планує подвоїти українську команду компанії.

Forbes.ua повідомив, що засновник компанії Дмитро Сергєєв отримає мінімум 47,9 мільйона доларів, проте він повністю відійде від управління – це було його власне рішення.

"Я не хотів би отримати пропозицію, в якій я мав би робити компанію успішною, наприклад, протягом наступних 5 років, інакше я не отримав би того, що міг би отримати.

Плюс у мене якесь своє чітке переконання з приводу. І я не можу працювати з кимось наді мною.

Я погодився б отримати в 3 рази менше грошей, але одразу і отримати повну свободу вибору", – прокоментував продаж бізнесу Сергєєв в інтерв'ю ain.ua і додав, що готує запуск нового проекту.