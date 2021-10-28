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Американская компания приобрела украинский фотосток Depositphotos

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 октября, 15:42
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Американо-ирландская компания VistaPrint приобрела украинскую Depositphotos Group, в которую входит фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello
Украинский фотосток Depositphotos продан американцам
Украинский фотосток Depositphotos продан американцам

Стоимость сделки составила 85 миллионов долларов наличными. Depositphotos продолжит развиваться как отдельный бренд, Crello же переименован в VistaCreate.

В блоге компании сообщается, что VistaPrint в ближайший год планирует удвоить украинскую команду компании.

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Forbes.ua сообщил, что основатель компании Дмитрий Сергеев получит минимум 47,9 миллиона долларов, однако он полностью отойдет от управления – это было его собственное решение.

Дмитрий Сергеев. Фото: netpeak.net

"Я не хотел бы получить предложение, в котором я должен был бы делать компанию успешной, например, на протяжении последующих 5 лет, иначе я бы не получил того, что мог бы получить.

Плюс у меня какое-то свое четкое убеждение по любому поводу. И я не могу работать с кем-то надо мной.

Я согласился бы получить в 3 раза меньше денег, но сразу, и получить полную свободу выбора", – прокомментировал продажу бизнеса Сергеев в интервью ain.ua и добавил, что готовит запуск нового проекта.

А Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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