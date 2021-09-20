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Виглядає моторошно! Роботи замінили охоронців на заводі в Кореї

Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
20 вересня, 07:18
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Андроїди з штучним інтелектом і автономною навігацією заступили на службу на заводі Kia в Південній Кореї
Робот-охоронець Factory Safety Service Robot
Робот-охоронець Factory Safety Service Robot

В кінці минулого року Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics майже за мільярд доларів. Багато хто пам'ятає милих танцюючих металевих собак цієї компанії, а на днях був офіційно представлений новий робот-охоронець.

Андроїд для забезпечення безпеки промислових об'єктів отримав назву Factory Safety Service Robot (далі – просто Robot).

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Роботи вже заступили на тестову "службу" на завод Kia в Південній Кореї.

Що за робот-охоронець. В основі андроїда лежить чотириногий робот Spot виробництва Boston Dynamics з штучним інтелектом, автономною навігацією і технологіями віддаленого управління.

"Robot – наш перший спільний проєкт з Boston Dynamics. Цей андроїд здатний виявляти ризики та забезпечувати безпеку співробітників на промислових об'єктах, – цитує KIA заяву Хюн Дон Чжина, керівника лабораторії робототехніки Hyundai Motor Group.

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"У рамках безперервного партнерства з Boston Dynamics ми також будемо й надалі розвивати інтелектуальні сервісіи, які допомагають розпізнавати загрози на промислових об'єктах і підтримують безпечні умови праці".

За допомогою вбудованого тепловізора і 3D-лідара Robot здатний виявляти людей, відслідковувати підвищення температури до небезпечних значень і ризики виникнення пожежі.

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А також визначати, закриті двері чи ні.

Новим роботом можна керувати дистанційно за допомогою безпечної веб-сторінки, на якій у прямому ефірі транслюються його переміщення територією заводу.

Завдяки своєму штучному інтелекту Robot здатний виявляти джерела небезпеки і посилати співробітникам сигнали тривоги через веб-сторінку.

Андроїд може в реальному часі пересилати фотографії того, що відбувається на виробничому майданчику, відправляти журнал дій в центр управління, а також оперативно приходити на допомогу в разі надзвичайної ситуації, подаючи звуковий сигнал тривоги на веб-сторінці, через яку здійснюється управління.

Чотириногий робот здатний переміщатися у вузьких просторах і розглядати "сліпі зони", недоступні для людського ока.

Robot оснащений різними системами, призначеними для автономного патрулювання промислових об'єктів. До них відноситься функція управління завданнями і технологія машинного зору на основі нейронних мереж.

Андроїд здатний розпізнавати людей, у нього є тепловізор для виявлення місць з підвищеною температурою, лідар для розпізнавання відкритих дверей, а також система навігації, що дозволяє роботу самостійно переміщатися по позначених ділянках промислового об'єкта.

Під час тестової експлуатації на заводі Kia в Південній Кореї компанія використовуватиме нового робота для нічного патрулювання, після чого оцінить концепцію андроїда, його ефективність і придатність, перед тим як розширити зону патрулювання і розглянути можливості його застосування на інших промислових об'єктах.

Максим Мельник
Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра

В Сьогодні з перервами працюю з 2017 року. Пишу в розділи Техно і Гра. Закінчив Житомирський університет ім. Івана Франка. Хобі - астрономія та моделювання радіокерованих літаків.

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