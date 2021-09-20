Выглядит жутко! Роботы заменили охранников на заводе в Корее

Андроиды с искусственным интеллектом и автономной навигацией заступили на службу на заводе Kia в Южной Корее

Робот-охранник Factory Safety Service Robot

В конце прошлого года Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics почти за миллиард долларов. Многие помнят милых танцующих металлических собак этой компании, а на днях был фициально представлен новый робот-охранник.

Андроид для обеспечения безопасности промышленных объектов получил название Factory Safety Service Robot (далее – просто Robot).

Реклама

Роботы заступили на тестовую "службу" на завод Kia в Южной Корее.

Что за робот-охранник. В основе андроида лежит четырехногий робот Spot производства Boston Dynamics с искусственным интеллектом, автономной навигацией и технологиями удаленного управления.

"Robot – наш первый совместный проект с Boston Dynamics. Этот андроид способен обнаруживать риски и обеспечивать безопасность сотрудников на промышленных объектах, – цитирует KIA заявление Хюн Дон Чжина, главы лаборатории робототехники Hyundai Motor Group.

Реклама

"В рамках непрерывного партнерства с Boston Dynamics мы также продолжим создание интеллектуальных сервисов, помогающих распознавать угрозы на промышленных объектах и поддерживающих безопасные условия труда".

С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара Robot способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара.

Реклама

А также определять, закрыта дверь или нет.

Новым роботом можно управлять дистанционно с помощью защищенной веб-страницы, на которой в прямом эфире транслируются его перемещения по территории завода.

Благодаря своему искусственному интеллекту Robot способен обнаруживать источник опасности и посылать сотрудникам сигналы тревоги через защищенную веб-страницу.

Андроид может в реальном времени пересылать фотографии происходящего на производственной площадке, отправлять журнал действий в центр управления, а также оперативно приходить на помощь в случае ЧП, подавая звуковой сигнал тревоги на веб-странице, через которую осуществляется управление.

Четырехногий робот способен перемещаться в узких пространствах и рассматривать "слепые зоны", недоступные человеческому глазу.

Robot оснащен различными системами, предназначенными для автономного патрулирования промышленных объектов. К ним относится функция управления задачами и технология машинного зрения на основе нейронных сетей.

Андроид способен распознавать людей, у него есть тепловизор для обнаружения мест с повышенной температурой, лидар для распознавания открытых дверей, а также система навигации, позволяющую роботу самостоятельно перемещаться по обозначенным участкам промышленного объекта.

Во время тестовой эксплуатации на заводе Kia в Южной Корее компания будет использовать нового робота для ночного патрулирования, после чего оценит концепцию андроида, его эффективность и пригодность, перед тем как расширить зону патрулирования и рассмотреть возможности его применения на других промышленных объектах.