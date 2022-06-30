А капот бракований: Nissan відкликає триста тисяч позашляховиків Pathfinder

Близько трьох сотень тисяч власників Nissan Pathfinder чекає на неприємне розчарування: Nissan відкликає позашляховики через проблеми із замком капота, які можуть призвести до аварії

Nissan відкликає 323 000 позашляховиків Pathfinder через проблеми із замком капота

Цього тижня компанія Nissan відкликала 322 671 екземпляр позашляховика Pathfinder: всі порушені автомобілі були збудовані в період з 20 червня 2012 року по 27 липня 2016 року. Причина – замок на капоті не закривається надійно.

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Накопичення пилу та бруду, які не були видалені з важеля, можуть призвести до того, що він залишиться відкритим, що завадить правильному кріпленню надмірної клямки капота. Це само по собі не призведе до відкриття капота під час руху автомобіля, але в тому випадку, якщо основна клямка капота або відключена в невідповідний час, або не закрита належним чином, можливе випадкове розкриття капота.

Все це може погіршити видимість попереду та збільшити ризик аварії. Хоча постійне виправлення ще не розроблене, на цьому тижні Nissan надішле листи-повідомлення до випадкової вибірки з 40 000 власників, запросивши їх до дилерського центру для перевірки порушених компонентів і, у разі їх несправності, заміни.

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У найближчому майбутньому Nissan почне тимчасові виправлення проблем із замком капота у моделей Pathfinder

Кожен другий власник отримає інший лист-повідомлення, в якому їм буде запропоновано спочатку оглянути, очистити і упорядкувати колінчастий важіль самостійно, оскільки в посібнику користувача пояснюється, як це зробити. Хоча можливість звернутися до дилера залишається варіантом.

Однак кінцевий результат той самий: зламані важелі будуть замінені на повністю функціонуючі . Коли остаточне рішення буде розроблено та схвалено, Nissan знову зв'яжеться з власниками та надасть додаткову інформацію.

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