Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Доля захисників "Азовсталі" 🛡 Саміт НАТО у Мадриді ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі
СЬОГОДНІ Техно

А капот бракований: Nissan відкликає триста тисяч позашляховиків Pathfinder

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 червня, 07:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Близько трьох сотень тисяч власників Nissan Pathfinder чекає на неприємне розчарування: Nissan відкликає позашляховики через проблеми із замком капота, які можуть призвести до аварії
Nissan відкликає 323 000 позашляховиків Pathfinder через проблеми із замком капота
Nissan відкликає 323 000 позашляховиків Pathfinder через проблеми із замком капота

Цього тижня компанія Nissan відкликала 322 671 екземпляр позашляховика Pathfinder: всі порушені автомобілі були збудовані в період з 20 червня 2012 року по 27 липня 2016 року. Причина – замок на капоті не закривається надійно.

Також ми писали, що Airbnb назавжди заборонили вечірки. Згідно з документами про відкликання, поданими Nissan до Національного управління безпеки дорожнього руху, проблема пов'язана з компонентом, званим важелем колінчастого валу, який замикає і розчіплює вторинну клямку капота.

Реклама

Накопичення пилу та бруду, які не були видалені з важеля, можуть призвести до того, що він залишиться відкритим, що завадить правильному кріпленню надмірної клямки капота. Це само по собі не призведе до відкриття капота під час руху автомобіля, але в тому випадку, якщо основна клямка капота або відключена в невідповідний час, або не закрита належним чином, можливе випадкове розкриття капота.

Все це може погіршити видимість попереду та збільшити ризик аварії. Хоча постійне виправлення ще не розроблене, на цьому тижні Nissan надішле листи-повідомлення до випадкової вибірки з 40 000 власників, запросивши їх до дилерського центру для перевірки порушених компонентів і, у разі їх несправності, заміни.

Реклама

У найближчому майбутньому Nissan почне тимчасові виправлення проблем із замком капота у моделей Pathfinder
У найближчому майбутньому Nissan почне тимчасові виправлення проблем із замком капота у моделей Pathfinder
.

Кожен другий власник отримає інший лист-повідомлення, в якому їм буде запропоновано спочатку оглянути, очистити і упорядкувати колінчастий важіль самостійно, оскільки в посібнику користувача пояснюється, як це зробити. Хоча можливість звернутися до дилера залишається варіантом.

Однак кінцевий результат той самий: зламані важелі будуть замінені на повністю функціонуючі . Коли остаточне рішення буде розроблено та схвалено, Nissan знову зв'яжеться з власниками та надасть додаткову інформацію.

Реклама

Також ми писали, що Норвегія передає Україні три MLRS M270: що вміє нову зброю.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Як народилася "Рука Бога": найвідоміший гол в кар'єрі Дієго Марадони (відео) Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов А капот бракований: Nissan відкликає триста тисяч позашляховиків Pathfinder Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Корисні додатки під час війни
Для вашого смартфону

Дія. Крім цифрових документів, програма дозволяє віддалено оформити допомогу переселенцям

Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

TacticMedAid. Довідник з медичної допомоги при пораненнях як для цивільних, так і військових. Для використання методів не потрібно мати спеціальної освіти

Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

1 /2
Завантажити
Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

1 /2
WAR GAMES
Ігри про війну в Україні
Грати
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

1 /2
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20076.27

Binance Coin (BNB)

219.17

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.13

Theta (THETA)

1.21

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти