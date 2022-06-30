А капот-то бракованный: Nissan отзывает триста тысяч внедорожников Pathfinder

Около трех сотен тысяч владельцев Nissan Pathfinder ждет неприятное разочарование: Nissan отзывает внедорожники из-за проблем с замком капота, которые могут привести к аварии

Nissan отзывает 323 000 внедорожников Pathfinder из-за проблем с замком капота / Фото: istockphoto.com, www.cnet.com

На этой неделе компания Nissan отозвала 322 671 экземпляр внедорожника Pathfinder: все затронутые автомобили были построены в период с 20 июня 2012 года по 27 июля 2016 года. Причина – замок на капоте не закрывается надежно.

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Накопление пыли и грязи, которые не были удалены с рычага, могут привести к тому, что он останется открытым, что помешает правильному креплению избыточной защелки капота. Это само по себе не приведет к открытию капота во время движения автомобиля, но в том случае, если основная защелка капота либо отключена в неподходящее время, либо не закрыта должным образом, возможно случайное раскрытие капота.

Все это может ухудшить видимость впереди и увеличить риск аварии. Хотя постоянное исправление еще не разработано, на этой неделе Nissan отправит письма-уведомления случайной выборке из 40 000 владельцев, пригласив их в дилерский центр для проверки затронутых компонентов и, в случае их неисправности, замены.

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В ближайшем будущем Nissan приступит к временным исправлениям проблем с замком капота у моделей Pathfinder / Фото: www.cnet.com

Каждый второй владелец получит другое письмо-уведомление, в котором им будет предложено сначала осмотреть, очистить и привести в порядок коленчатый рычаг самостоятельно, поскольку в руководстве пользователя объясняется, как это сделать. Хотя возможность обратиться к дилеру все еще остается вариантом.

Однако конечный результат тот же: сломанные рычаги будут заменены на полностью функционирующие. Когда окончательное решение будет разработано и одобрено, Nissan снова свяжется с владельцами и предоставит дополнительную информацию.

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