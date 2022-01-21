Экшн в океане: охоту пингвина сняли на видео

Аргентинская программа Общества охраны дикой природы выпустила удивительное подводное селфи-видео, недавно снятое самцом пингвина

Пингвин сам снял свою охоту на сардин / Фото: Newsroom

Для того, чтобы животное могло снять процесс своей охоты, к нему на время похода за кормом прикрепили специальную камеру.

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Кадры были сняты в проливе Бигль у Исла-Мартильо, на Огненной Земле в Аргентине, пишет Newsroom.

На кадрах видно, как пингвин с поразительной скоростью и ловкостью постоянно ныряет и прокручивается сквозь косяки сардин.

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Несколько раз он хватает отдельные сардины и проглатывает их. Вдалеке можно увидеть и других пингвинов, а также ныряющих бакланов и альбатросов.

Гентуские пингвины обычно ищут пищу у морского дна, но кадры показали, что если они наткнутся на косяк наживки по пути, то не упустят возможности поесть.

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По возвращению пингвина с него сняли камеру, после чего ученые продолжили наблюдать за успехом размножения его гнезда.

Генту продолжал выполнять свои родительские обязанности и заботиться о потомстве, заверили исследователи.

Напомним, украинские полярники ранее записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн".