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Экшн в океане: охоту пингвина сняли на видео

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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21 января, 20:28
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Аргентинская программа Общества охраны дикой природы выпустила удивительное подводное селфи-видео, недавно снятое самцом пингвина
Пингвин сам снял свою охоту на сардин
Пингвин сам снял свою охоту на сардин / Фото: Newsroom

Для того, чтобы животное могло снять процесс своей охоты, к нему на время похода за кормом прикрепили специальную камеру.

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Кадры были сняты в проливе Бигль у Исла-Мартильо, на Огненной Земле в Аргентине, пишет Newsroom.

На кадрах видно, как пингвин с поразительной скоростью и ловкостью постоянно ныряет и прокручивается сквозь косяки сардин.

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Несколько раз он хватает отдельные сардины и проглатывает их. Вдалеке можно увидеть и других пингвинов, а также ныряющих бакланов и альбатросов.

Гентуские пингвины обычно ищут пищу у морского дна, но кадры показали, что если они наткнутся на косяк наживки по пути, то не упустят возможности поесть.

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По возвращению пингвина с него сняли камеру, после чего ученые продолжили наблюдать за успехом размножения его гнезда.

Генту продолжал выполнять свои родительские обязанности и заботиться о потомстве, заверили исследователи.

Напомним, украинские полярники ранее записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн".

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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