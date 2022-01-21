Екшн в океані: полювання пінгвіна зняли на відео

Аргентинська програма Товариства охорони дикої природи випустила дивовижне підводне селфі-відео, нещодавно зняте самцем пінгвіна

Пінгвін сам зняв своє полювання на сардин / Фото: Newsroom

Для того, щоб тварина могла зняти процес свого полювання, до нього на час походу за кормом прикріпили спеціальну камеру.

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Кадри було знято в протоці Бігль у Ісла-Мартільо, на Вогняній Землі в Аргентині, пише Newsroom.

На кадрах видно, як пінгвін з разючою швидкістю та спритністю постійно пірнає та прокручується крізь косяки сардин.

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Кілька разів він вихоплює окремі сардини та ковтає їх. Вдалині можна побачити й інших пінгвінів, а також пірнаючих бакланів та альбатросів.

Гентуські пінгвіни зазвичай шукають їжу біля морського дна. Однак кадри показали, що якщо вони натраплять на косяк наживки по дорозі, то не проґавлять можливості поїсти.

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Після повернення пінгвіна з нього зняли камеру, після чого вчені продовжили спостерігати за успіхом розмноження його гнізда.

Генту продовжував виконувати свої батьківські обов'язки та дбати про потомство, запевнили дослідники.

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