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Екшн в океані: полювання пінгвіна зняли на відео

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 січня, 20:28
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Аргентинська програма Товариства охорони дикої природи випустила дивовижне підводне селфі-відео, нещодавно зняте самцем пінгвіна
Пінгвін сам зняв своє полювання на сардин
Пінгвін сам зняв своє полювання на сардин / Фото: Newsroom

Для того, щоб тварина могла зняти процес свого полювання, до нього на час походу за кормом прикріпили спеціальну камеру.

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Кадри було знято в протоці Бігль у Ісла-Мартільо, на Вогняній Землі в Аргентині, пише Newsroom.

На кадрах видно, як пінгвін з разючою швидкістю та спритністю постійно пірнає та прокручується крізь косяки сардин.

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Кілька разів він вихоплює окремі сардини та ковтає їх. Вдалині можна побачити й інших пінгвінів, а також пірнаючих бакланів та альбатросів.

Гентуські пінгвіни зазвичай шукають їжу біля морського дна. Однак кадри показали, що якщо вони натраплять на косяк наживки по дорозі, то не проґавлять можливості поїсти.

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Після повернення пінгвіна з нього зняли камеру, після чого вчені продовжили спостерігати за успіхом розмноження його гнізда.

Генту продовжував виконувати свої батьківські обов'язки та дбати про потомство, запевнили дослідники.

Нагадаємо, українські полярники раніше записали, як тюлені обмінюються звуками із "Зоряних воєн".

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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