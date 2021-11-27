Лучи из космоса помогли выяснить год прихода викингов в Америку

Дата первого перехода викингов через Атлантику смогла быть обнаружена с помощью "ливня лучей из космоса"

Викинги пришли в США в 1021 / Фото: Pixabay

Ученые определили, что скандинавы, вероятно, впервые ступили на территорию Америки в 1021 году нашей эры. Ранее ученые выяснили, что неандертальцы быстрее развивались.

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Теперь им удалось разобраться с годом пересечения викингами Атлантики, изучая остатки деревьев, вырубленных в Ньюфаундленде, пишет Scientific American.

Команда исследователей смогла использовать космическое явление – необычайный ливень высокоэнергетических частиц около 993 года – для определения даты вырубки деревьев.

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Этот ливень создал изобилие радиоуглерода и оставил стойкий след в кольцах деревьев, который и помог ученым подсчитать год вырубки.

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Ученые и раньше предполагали примерное время прихода викингов на территорию США, близкое к вышеназванному.

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Выводы они смогли сделать на основании археологических раскопок Ньюфаундленда и тщательного изучения исландских саг. Но последнее исследование позволило им стать ближе к истине.

Напомним, ранее ученые узнали, почему у пчел-стервятников развился вкус к мясу.